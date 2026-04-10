Premiere in Leipzig: Grasdorf und Pneuhage präsentieren sich gemeinsam auf der Agra

Erstmals stellen Grasdorf und Pneuhage gemeinsam bei der Landwirtschaftsausstellung Agra vom 9. – 12. April in Leipzig aus. Auf dem 218 Quadratmeter großen Stand F2G08/09 auf dem Freigelände 2 finden Besucher die geballte AS-Räder- und Reifenkompetenz der Pneuhage- Gruppe. Beide Unternehmen schätzten die Messe bereits in der Vergangenheit als Plattform zur Pflege und Anbahnung von Kundenkontakten. Nun verbindet der Gemeinschaftsstand die Kompetenzen der Unternehmen als Großhandel und Räderfertiger sowie als Servicedienstleister.

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