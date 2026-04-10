Resilienz und 15 Millionen Räder: Wie Borbet den Standort Deutschland verteidigt

Wie steuert man einen der weltweit führenden Räderhersteller durch die perfekten Stürme aus Energiekrise, Lieferkettenchaos und wachsendem Wettbewerbsdruck? Borbet-CEO Burkhard Plett gibt im Gespräch Einblicke in die Strategie des Sauerländer Traditionsunternehmens. Mit einer beeindruckenden Schlagzahl von 14,5 bis 15,0 Millionen produzierten Rädern pro Jahr behauptet sich Borbet zwar als echtes Schwergewicht, doch die Herausforderungen sind gewaltig. Plett spricht über den „Spagat“ zwischen hocheffzienter Produktion in Deutschland und den regulatorischen Hürden aus Berlin und Brüssel. Warum Flexibilität der entscheidende Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Fernost ist, was sich hinter dem Modewort „Green Aluminium“ wirklich verbirgt und warum Gerüchte um chinesische Übernahmen ein Dauerbrenner in der Branche bleiben.

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