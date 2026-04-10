https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Das-neue-Dotz-4x4-Design-Outland-ist-mit-seiner-Traglast-von-ueber-1.400-Kilogramm-gemacht-fuer-die-haertesten-und-schwersten-Bedingungen-der-Welt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-10 09:54:292026-04-10 09:54:29„Für höchste Präzision und Stabilität“ – Neues Dotz-4×4-Design Outland ist da
„Für höchste Präzision und Stabilität“ – Neues Dotz-4×4-Design Outland ist da
Auf der kommenden Abenteuer & Allrad, die vom 4. bis 7. Juni wieder in Bad Kissingen stattfindet, wird das neue Dotz-4×4-Design Outland seine Premiere feiern. Wie es dazu vonseiten des Anbieters heißt, sei das zweiteilige Stahlrad gemacht „für die härtesten und schwersten Bedingungen der Welt“. Daher bietet die Marke der Alcar-Gruppe das neue Outland-Rad auch mit einer Traglast von über 1.400 Kilogramm in der derzeit verfügbaren Größe 8,0×18 Zoll sowie mit Sechs-Loch-Anbindung an.
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