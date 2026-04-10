https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Stellantis.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-10 10:01:492026-04-09 15:08:42Gebrauchtes vom Profi: Stellantis macht eBay zum Schrottplatz Deluxe
Gebrauchtes vom Profi: Stellantis macht eBay zum Schrottplatz Deluxe
Die Stellantis-Sparte SUSTAINera weitet ihr Geschäft mit gebrauchten Originalersatzteilen aus. Über neue Onlineshops auf eBay haben Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ab sofort direkten Zugriff auf geprüfte Komponenten aus dem konzerneigenen Kreislaufzentrum in Turin.
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