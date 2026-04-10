Gebrauchtes vom Profi: Stellantis macht eBay zum Schrottplatz Deluxe

Die Stellantis-Sparte SUSTAINera weitet ihr Geschäft mit gebrauchten Originalersatzteilen aus. Über neue Onlineshops auf eBay haben Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ab sofort direkten Zugriff auf geprüfte Komponenten aus dem konzerneigenen Kreislaufzentrum in Turin.

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