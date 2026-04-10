FRI wird Kooperationspartner für Hämmerlings Athos-Lkw-Reifen

Hämmerling – The Tyre Company und die Freie Reifeneinkaufs-Initiative (FRI) geben eine neue Partnerschaft bekannt. Wie es dazu aus Paderborn vom Sitz des auf Nfz-Reifen spezialisierten Großhändlers heißt, sei FRI „ab sofort Kooperationspartner für unsere Athos-Lkw-Reifen“. Diese Kooperation eröffne „uns neue Möglichkeiten, unsere Stärken noch gezielter einzubringen und gemeinsam nachhaltigen Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen“, ergänzt Hämmerling und fügt an: Seit über 17 Jahren stehe Athos „für wirtschaftliche, leistungsstarke Lkw-Reifen – entwickelt in Deutschland, nach den neuesten europäischen Anforderungen und basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Runderneuerung“, weswegen die Hämmerling-Eigenmarke „höchste Ansprüche an moderne Flotten“ erfülle. Wichtig für alle FRI-Partner sei außerdem, dass Athos-Reifen in der B-Kategorie bei 24/7 Assistance gelistet seien.