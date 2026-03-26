Borbet startet mit erweiterter Erreichbarkeit und neuen Raddesigns in den Frühling

Das Borbet-Team verlängert zur Frühjahrssaison die Servicezeiten: Der Vertrieb ist ab sofort werktags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar. Auch startet der Räderhersteller mit mehreren Neuheiten in den Frühling. Den Auftakt macht das bei das Vielspeichendesign Borbet BX15. Es wird Mitte April verfügbar sein. Im Laufe der Saison folgen weitere Räder, darunter das sportliche FB1 sowie das konkave FB2DC in 19 und 20 Zoll. Mit dem Design XE1 stärkt das Unternehmen gezielt sein ECE-Portfolio in den Größen 7,5×18 und 8×18 Zoll. Neben den Neuheiten wird das Angebot um zahlreiche etablierte Designs aus den Classic-, Sports- und Premium-Segmenten ergänzt. Radmodelle wie LX18/19, N oder W sind in verschiedenen Größen, Farbvarianten und mit aktualisierten Gutachten erhältlich.