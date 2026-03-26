Pirelli übernimmt die Kontrolle bei Jining Shenzhou Tyre

Pirelli forciert seine High-Value-Strategie in Asien und plant, den Anteil an dem seit 2018 in China bestehenden Joint Venture Jining Shenzhou Tyre von 49 auf bis zu 70 Prozent zu erhöhen. Wie Pirelli-CEO Andrea Casaluci kürzlich dazu bestätigte, übernehme man damit die Kontrolle über das strategisch wichtige Werk. Die dem entsprechende vollständige Konsolidierung erfolge rückwirkend zum 1. Januar 2026. Das Werk, das über eine Kapazität zwischen 3,5 und vier Millionen Reifen verfügt, sei zentral für Pirellis Ambitionen im lokalen Premiummarkt für Elektrofahrzeuge. Durch die Mehrheitsbeteiligung sichere sich der Konzern die volle Produktionsmarge und entgehe Transferpreisen, was die Profitabilität steigern soll. Der Kaufpreis für die zusätzlichen Anteile wird mit „maximal 44 Millionen Euro“ beziffert. Mit der Mehrheitsübernahme festige Pirelli auch die seit 2005 bestehende Partnerschaft mit der Hixih Rubber Industry Group, bisheriger Eigentümer des parallel zur Joint-Venture-Gründung in Betrieb genommenen Werkes.