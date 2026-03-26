https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/DAF-Auszeichnung-fuer-goodyear.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-26 10:00:132026-03-25 15:14:47Fünf Jahre in Folge: Goodyear erneut Master-Zulieferer bei DAF Trucks
Fünf Jahre in Folge: Goodyear erneut Master-Zulieferer bei DAF Trucks
Goodyear scheint ein Dauerabo auf den Spitzenplatz bei DAF Trucks zu haben. Zum fünften Mal in Folge wurde der Reifenhersteller mit dem „Supplier Performance Management (SPM) Master Award“ ausgezeichnet – der höchsten Anerkennung, die der Nutzfahrzeughersteller an seine Partner vergibt. Das SPM-Programm von DAF Trucks ist kein reiner Sympathiepreis. Die Zulieferer werden in den Kategorien Produktentwicklung, operative Exzellenz und Aftermarket-Unterstützung genau unter die Lupe genommen.
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