https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Autec-Neubau_Luftaufnahme.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-25 11:43:252026-03-24 08:47:52Neue Logistikhalle für Reifen: Autec baut Firmensitz aus
Neue Logistikhalle für Reifen: Autec baut Firmensitz aus
Räderspezialist Autec blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und hat seinen Firmensitz im rheinlandpfälzischen Schifferstadt erneut erweitert. Bei dem mittlerweile sechsten Bauabschnitt handelt es sich um eine 4.300 Quadratmeter große Logistikhalle, die unter anderem der Lagerung von Reifen für die Fertigung von Kompletträdern dient. Die Inbetriebnahme ist für April 2026 geplant.
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