https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Ein-Quintett-an-guten-Reifen-hatten-die-Reifentester-Dirk-Vincken-und-Joachim-Fischer-sich-mit-ihrem-juengsten-Sommerreifentest-vorgenommen.webp 1467 1956 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-25 10:00:372026-03-25 10:56:47Quintett der Ausgewogenheit – Die Reifentester testen fünf HP-Reifen
Quintett der Ausgewogenheit – Die Reifentester testen fünf HP-Reifen
Ausgewogenheit – mit diesem Begriff lässt sich das Testfeld des jüngsten Die-Reifentester-Sommerreifentests beschreiben, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Autoflotte (3-4/2026) erscheint. In dem Produktvergleich nahmen sich Tester Dirk Vincken und Joachim Fischer fünf HP-Reifen der Größe 235/55 R18 vor und beschrieben allesamt als gute Reifen. Wobei es im Detail natürlich eine gewisse Leistungsspreizung gab, wie die Punktzahl – maximal 1.000 Punkte waren möglich – belegte. Dieser Gesamtpunktzahl am nächsten kam der PremiumContact 7 von Continental mit immerhin 794 Punkten und ausnahmslos guten bis sehr guten Leistungen in den zehn Einzeldisziplinen des Reifentests. Die Domäne des Testsiegers dabei: Nässe.
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