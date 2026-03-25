Quintett der Ausgewogenheit – Die Reifentester testen fünf HP-Reifen

Ausgewogenheit – mit diesem Begriff lässt sich das Testfeld des jüngsten Die-Reifentester-Sommerreifentests beschreiben, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Autoflotte (3-4/2026) erscheint. In dem Produktvergleich nahmen sich Tester Dirk Vincken und Joachim Fischer fünf HP-Reifen der Größe 235/55 R18 vor und beschrieben allesamt als gute Reifen. Wobei es im Detail natürlich eine gewisse Leistungsspreizung gab, wie die Punktzahl – maximal 1.000 Punkte waren möglich – belegte. Dieser Gesamtpunktzahl am nächsten kam der PremiumContact 7 von Continental mit immerhin 794 Punkten und ausnahmslos guten bis sehr guten Leistungen in den zehn Einzeldisziplinen des Reifentests. Die Domäne des Testsiegers dabei: Nässe.

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