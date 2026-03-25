https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Reifenbefueller-Wegmann.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-25 10:12:562026-03-25 10:12:56Wegmann launcht neuen Alligator-Reifenfüller
Wegmann launcht neuen Alligator-Reifenfüller
Wegmann Automotive baut sein Portfolio im Bereich der Reifendrucktechnik weiter aus. Mit dem Alligator Gator Inflator Mid Digital bringt das Unternehmen ein neues, geeichtes Profigerät auf den Markt, das speziell auf die Anforderungen moderner Kfz-Werkstätten zugeschnitten ist.
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