Wegmann launcht neuen Alligator-Reifenfüller

Wegmann Automotive baut sein Portfolio im Bereich der Reifendrucktechnik weiter aus. Mit dem Alligator Gator Inflator Mid Digital bringt das Unternehmen ein neues, geeichtes Profigerät auf den Markt, das speziell auf die Anforderungen moderner Kfz-Werkstätten zugeschnitten ist.

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