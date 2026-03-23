Zeiss statt bisher Goodyear: Neuer Job für Marion Spriegl

Mehr als 18 Jahre hat Marion Spriegl in Diensten von Goodyear gestanden, und in dieser Zeit hatte sie verschiedene Positionen in der Kommunikationsabteilung des Reifenherstellers inne. Seit Frühjahr 2024 und bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen Ende vergangenen Jahres fungierte sie dort zuletzt als Kommunikationsmanagerin für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). seit Kurzem hat sie einen neuen Job bei der Zeiss-Gruppe als Marketing & Communication Manager für Österreich, die Schweiz und Südosteuropa im Bereich Research Microscopy Solutions. „Neues Team, neue Aufgaben – ich freue mich drauf“, sagt sie. Ihr neuer Arbeitgeber ist ein Technologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie, das nach eigenen Angaben aktuell rund 46.600 Mitarbeiter in weltweit rund 50 Ländern beschäftigt und mit ihnen im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz in Höhe von insgesamt knapp zwölf Milliarden Euro erwirtschaftet hat.