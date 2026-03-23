https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Magna-Tyres-Jubilaeum-Reifen.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-23 11:38:492026-03-23 11:38:49Magna Tyres zelebriert 20 Jahre Marktpräsenz
Magna Tyres zelebriert 20 Jahre Marktpräsenz
Im niederländischen Waalwijk wird heute (23.3.2026) ein Jubiläum gefeiert. Magna Tyres feiert sein 20-jähriges Bestehen und blickt damit auf zwei Jahrzehnte kontinuierlichen Wachstums und internationaler Expansion in der OTR- (Off-the-Road) und Industriereifenbranche zurück. Das Unternehmen liefert laut eigenen Angaben Reifenlösungen an Kunden in mehr als 130 Ländern, unterstützt durch ein globales Netzwerk aus Niederlassungen, Partnern und Distributoren.
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