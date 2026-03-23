Magna Tyres zelebriert 20 Jahre Marktpräsenz

Im niederländischen Waalwijk wird heute (23.3.2026) ein Jubiläum gefeiert. Magna Tyres feiert sein 20-jähriges Bestehen und blickt damit auf zwei Jahrzehnte kontinuierlichen Wachstums und internationaler Expansion in der OTR- (Off-the-Road) und Industriereifenbranche zurück. Das Unternehmen liefert laut eigenen Angaben Reifenlösungen an Kunden in mehr als 130 Ländern, unterstützt durch ein globales Netzwerk aus Niederlassungen, Partnern und Distributoren.

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