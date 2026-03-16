Dunlop Tyre Europe muss kurz vom Gas gehen

Seit dem Jahreswechsel ist Dunlop Tyre Europe hart am Gas unterwegs. Nach der lange geplanten Umfirmierung von Falken Tyre Europe im Februar folgte erst in der vergangenen Woche die offizielle Vorstellung des neuen Blue Response TG, dem ersten SRI-eigenen Dunlop-Reifen in Europa seit über einem Vierteljahrhundert, der darüber hinaus aus dem Stand eine überragende Benotung im jüngsten Sommerreifentest von Auto Motor und Sport erreichte. Und eigentlich sollte am vergangenen Wochenende auch der Neustart in Sachen Motorsport zum Großereignis werden mit dem Auftritt des neuen Dunlop-Porsches im Auftaktrennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS). Doch ein Wintereinbruch mit Neuschnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt machte die planmäßige Austragung des vierstündigen Rennens auf der Nordschleife unmöglich.

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