Michelin investiert in Bad Kreuznach: Neue Produktionshalle eingeweiht

Das Michelin-Reifenwerk Bad Kreuznach hat eine neue Produktionshalle für eine moderne Extrusionsanlage eingeweiht. Mit dem Neubau schafft das Werk die Voraussetzungen für eine neue Anlage zur Herstellung von Laufstreifen für künftige Reifengenerationen. Die Halle ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms, über das Michelin bereits im August 2025 informiert hatte. Insgesamt fließen bis 2027 mehr als 30 Millionen Euro in neue Anlagen, Gebäude und moderne Produktionsprozesse in Bad Kreuznach.

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