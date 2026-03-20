Neue Erlebnisformate für die Automechanika angekündigt

Die Vorbereitungen für das Branchenereignis des Automotive Aftermarkets laufen auf Hochtouren: Die Automechanika Frankfurt hat offiziell den Ticketverkauf für ihre kommende Ausgabe vom 8. bis 12. September 2026 gestartet. Für die Ausgabe kündigen die Veranstalter ein deutlich erweitertes Erlebnisprogramm an, das über die klassischen Messehallen hinausgeht. Zum einen ist das die Automechanika Pit Lane. In…

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