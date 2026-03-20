https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Automechanika-Frankfurt-Pit-Lane.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-20 07:20:442026-03-20 07:20:44Neue Erlebnisformate für die Automechanika angekündigt
Neue Erlebnisformate für die Automechanika angekündigt
Die Vorbereitungen für das Branchenereignis des Automotive Aftermarkets laufen auf Hochtouren: Die Automechanika Frankfurt hat offiziell den Ticketverkauf für ihre kommende Ausgabe vom 8. bis 12. September 2026 gestartet. Für die Ausgabe kündigen die Veranstalter ein deutlich erweitertes Erlebnisprogramm an, das über die klassischen Messehallen hinausgeht. Zum einen ist das die Automechanika Pit Lane. In…
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