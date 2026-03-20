https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Alliance-Ice-Event.jpeg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-20 08:14:502026-03-20 08:14:50Maximale Traktion im schwedischen Winter: Alliance- und Galaxy-Reifen im Praxistest
Maximale Traktion im schwedischen Winter: Alliance- und Galaxy-Reifen im Praxistest
Bei Temperaturen von minus 15 Grad Celsius und inmitten einer schneebedeckten Landschaft haben Alliance- und Galaxy-Reifen kürzlich bei einem speziellen Ice-Event im schwedischen Sälen ihre Fähigkeiten unter anspruchsvollen Winterbedingungen unter Beweis gestellt. Die gemeinsam mit dem nordischen Vertriebspartner NDI organisierte Veranstaltung brachte Reifenhändler und Kunden zusammen, um die Leistung verschiedener Reifenlösungen unter realen Winterbedingungen zu erleben.
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