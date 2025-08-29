Michelin investiert über 30 Millionen Euro im Werk in Bad Kreuznach

Michelin investiert bis 2027 über 30 Millionen Euro in zwei Projekte am Standort in Bad Kreuznach. Einerseits sei erst kürzlich eines der Bestandsgebäude um 560 Quadratmeter erweitert worden. Und nur wenige Meter entfernt davon fand nun die Grundsteinlegung für eine neue Produktionshalle mit 1.800 Quadratmetern statt. Damit schafft Michelin Platz für zwei Projekte, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen und die Teil eines umfassenden Investitionsprogramms sind, die „das Werk in den kommenden Jahren weiter fit für die Zukunft“ machen sollen, so der Hersteller. Ziel sei es, den Anteil neuer, besonders energieeffizienter Reifengenerationen mit stärker nachgefragten großen Dimensionen zu erhöhen, die Kosteneffizienz zu steigern und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß weiter zu reduzieren. Was geschieht genau in Bad Kreuznach, wo Michelin Pkw-Reifen von bis 20 Zoll sowie Kautschukmischungen, Textil- und Stahlcord fertigt?

