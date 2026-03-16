Yokohama Rubber schließt sein US-Pkw-/LLkw-Reifenwerk vier Monate vor Plan

Yokohama Rubber schließt seine einzige Pkw-/LLkw-Reifenfabrik auf US-amerikanischem Boden nun deutlich früher als bisher geplant. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern ermöglichten eine Schließung bereits in den kommenden Tagen, während diese ursprünglich erst für Juli vorgesehen war. Von der Schließung des bereits seit den 1960er Jahren betriebenen, von Mohawk Rubber gegründeten und 1989 von Yokohama Rubber übernommenen Werkes seien 570 Mitarbeiter betroffen. Der japanische Hersteller hatte beschlossen, den Standort zu schließen, da es „aufgrund der veralteten Anlagen und Produktionsmethoden schwierig“ sei, heißt es dazu in einer Mitteilung, „die künftigen Produktionsziele zu erreichen, die auf die Steigerung der Produktion und des Absatzes von Premiumreifen mit hoher Wertschöpfung sowie von Reifen mit großem Durchmesser ausgerichtet“ seien.