Zufriedenheitsgarantie für Contis „Scoot“ gilt weiterhin

Hat Continental für seinen in mehr als 30 Größen erhältlichen Rollerreifen „Scoot“ im vergangenen Jahr eine Zufriedenheitsgarantie angeboten in ausgewählten Ländern inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz, gilt diese laut dem Reifenhersteller weiterhin – also auch in diesem Jahr. Kernbestandteil ist eine Geld-zurück-Garantie, sollten Rollerfahrern das Fahrgefühl des Reifens nicht zusagen. „Unser Anspruch ist, dass Rollerfahrerinnen und -fahrer sich zu jeder Tageszeit und bei fast jedem Wetter sicher fühlen können“, erklärt Sagren Nair, Produktmanager Motorradreifen bei Continental. Das „Scoot“-Programm biete dafür die passende Grundlage unabhängig davon, ob es sich um einen kompakten Stadt- oder einen leistungsstarken Großradroller handele, wie er noch ergänzt.