Zufriedenheitsgarantie für Contis „Scoot“ gilt weiterhin

Sein „Scoot“ verbinde Motorrad-Know-how mit Features für den täglichen Rollereinsatz, sagt Conti und verspricht, dass „überzeugende Nasshaftung, sehr guter Kaltgrip und hoher Komfort“ den Reifen zur idealen Wahl für urbane Pendler machen (Bild: Continental)

Hat Continental für seinen in mehr als 30 Größen erhältlichen Rollerreifen „Scoot“ im vergangenen Jahr eine Zufriedenheitsgarantie angeboten in ausgewählten Ländern inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz, gilt diese laut dem Reifenhersteller weiterhin – also auch in diesem Jahr. Kernbestandteil ist eine Geld-zurück-Garantie, sollten Rollerfahrern das Fahrgefühl des Reifens nicht zusagen. „Unser Anspruch ist, dass Rollerfahrerinnen und -fahrer sich zu jeder Tageszeit und bei fast jedem Wetter sicher fühlen können“, erklärt Sagren Nair, Produktmanager Motorradreifen bei Continental. Das „Scoot“-Programm biete dafür die passende Grundlage unabhängig davon, ob es sich um einen kompakten Stadt- oder einen leistungsstarken Großradroller handele, wie er noch ergänzt.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert