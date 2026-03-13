https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Zum-UTAC-Indoor-Testzentrum-im-finnischen-Ivalo-gehoeren-heute-immerhin-Geraden-von-mehr-als-410-Metern-Laenge-eine-Strecke-fuer-das-Schneehandling-und-weitere-Einrichtungen.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-13 10:36:502026-03-13 10:36:50UTAC-Indoor-Testzentrum hat „die Automobilwelt verändert“ – Pionieranlage
UTAC-Indoor-Testzentrum hat „die Automobilwelt verändert“ – Pionieranlage
Mitte Februar hat Nexen Tire sein Winter- und Ganzjahresreifentestzentrum – Purple Snow Ivalo Center genannt – eingeweiht. Der südkoreanische Hersteller betreibt die Einrichtung seither im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags mit Geländebetreiber UTAC, Europas größter Organisation für Fahrzeugtests mit Hauptsitz in Frankreich. Anlässlich der Nexen-Tire-Einweihung durfte unsere Verlagsgruppe einen Blick hinter die Kulissen des Indoor-Testzentrums von UTAC selbst werfen, das 2013 als weltweite Pionieranlage ihren Betrieb aufnahm und seither im Testbetrieb weltweit Maßstäbe setzt.
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