UTAC-Indoor-Testzentrum hat „die Automobilwelt verändert“ – Pionieranlage

Mitte Februar hat Nexen Tire sein Winter- und Ganzjahresreifentestzentrum – Purple Snow Ivalo Center genannt – eingeweiht. Der südkoreanische Hersteller betreibt die Einrichtung seither im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags mit Geländebetreiber UTAC, Europas größter Organisation für Fahrzeugtests mit Hauptsitz in Frankreich. Anlässlich der Nexen-Tire-Einweihung durfte unsere Verlagsgruppe einen Blick hinter die Kulissen des Indoor-Testzentrums von UTAC selbst werfen, das 2013 als weltweite Pionieranlage ihren Betrieb aufnahm und seither im Testbetrieb weltweit Maßstäbe setzt.

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