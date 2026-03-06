UTAC expandiert nach China mit eigenem Testgelände

UTAC zählt zu den bekanntesten Testdienstleistern der Welt. Nun plant das Unternehmen mit Hauptsitz in Linas (Frankreich) die Errichtung eines Testgeländes in China. Die Einrichtung, die in Huainan (Anhui-Provinz) entstehen soll, soll UTACs „strategischen Betriebsbasis in China“ werden und „den sich rasch entwickelnden Mobilitätssektor des Landes“ unterstützen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. UTAC nennt zwar keine Investitionssumme, lokale chinesische Medien gehen allerdings davon aus, dass sie sich auf rund 150 Millionen Euro belaufen dürfte. Auch nennt UTAC keine Details zum möglichen Baubeginn oder der späteren Inbetriebnahme. UTAC betreibt zwar bereits seit gut zehn Jahren ein Service- und Vertriebsbüro in Shanghai, hat aber noch kein eigenes Testgelände in China.