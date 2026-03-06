https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/KW_HLS_Evolution_Vorderachsdaempfer_Beifahrerseite_Porsche_Carrera_GT.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-06 08:31:472026-03-06 08:31:47Überarbeitetes Hydraulik-Kit schützt Sportwagen vor teuren Aufsetzern
Überarbeitetes Hydraulik-Kit schützt Sportwagen vor teuren Aufsetzern
Mehr Bodenfreiheit auf Knopfdruck: Der Fahrwerkspezialist KW Automotive erweitert das Portfolio seiner Marke KW Suspensions um das überarbeitete „HLS Evolution“. Das hydraulische Liftsystem wurde grundlegend optimiert und ist nun deutlich leichter und kompakter als sein Vorgänger.
