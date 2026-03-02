Autodoc bringt seinen Marketplace nun auch in Großbritannien an den Start

Autodoc treibt den europaweiten Rollout seiner Kfz-Teileplattform und damit seine „strategische Expansion“ vom klassischen First-Party-Teilehändler zum Third-Party-Plattform- bzw. Marktplatzbetreiber weiter voran. Nachdem das in Berlin ansässige E-Commerce-Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem Markt in Frankreich begonnen und später seinen Autodoc Marketplace auch in Deutschland an den Start gebracht hatte, folgt nun Großbritannien. Der Schritt sei „ein entscheidender Moment für unsere Marktexpansionsstrategie“, betont dazu Autodoc-CEO Dmitri Zadorojnii, verfüge Großbritannien doch „über eine der anspruchsvollsten Automobilkulturen der Welt“. Der Autodoc Marketplace ermögliche es „sorgfältig geprüften Verkäufern“, so der Plattformbetreiber, ihre Produkte direkt über die Autodoc-Website und -App anzubieten. Das Plattformangebot ist derzeit in zehn europäischen Ländern aktiv, neben den bereits auch in Österreich, Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien.