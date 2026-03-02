Neuer Team-Geschäftsführer Batija: „Zentrale soll ein echter Dienstleister sein“

Suraj Batija ist neuer Geschäftsführer von Top Service Team; der 44-Jährige sieht die Organisation der elf Filialisten nicht als Netzwerk oder als klassischen Reifenhandelsverbund, sondern als „eine Gemeinschaft, die regionale Identität und gemeinsame Zukunftsfähigkeit miteinander vereint“ (Bild: Top Service Team)

Die Kooperation Top Service Team hat einen neuen Geschäftsführer. Suraj Batija hat in dieser Funktion zum 1. November Gerd Wächter abgelöst. Wo sieht der 44-Jährige die Gemeinsamkeiten und Stärken der Organisation der elf großen deutschen Filialisten und welche Rolle sieht er künftig für die Team-Zentrale? Suraj Batija gibt darauf Antworten in einem Kurzinterview mit der NEUE REIFENZEITUNG.

