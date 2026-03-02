https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Suraj-Batija-ist-neuer-Geschaeftsfuehrer-von-Top-Service-Team-und-sieht-die-Organisation-als-eine-Gemeinschaft-die-regionale-Identitaet-und-gemeinsame-Zukunftsfaehigkeit-miteinander-vereint.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-02 10:30:582026-03-02 10:34:41Neuer Team-Geschäftsführer Batija: „Zentrale soll ein echter Dienstleister sein“
Neuer Team-Geschäftsführer Batija: „Zentrale soll ein echter Dienstleister sein“
Die Kooperation Top Service Team hat einen neuen Geschäftsführer. Suraj Batija hat in dieser Funktion zum 1. November Gerd Wächter abgelöst. Wo sieht der 44-Jährige die Gemeinsamkeiten und Stärken der Organisation der elf großen deutschen Filialisten und welche Rolle sieht er künftig für die Team-Zentrale? Suraj Batija gibt darauf Antworten in einem Kurzinterview mit der NEUE REIFENZEITUNG.
Das komplette Interview können Sie auch in der kürzlich erschienenen Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.
