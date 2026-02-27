https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Mitas-neuer-Implementreifen-Terraguard-kommt-mit-VF-Technologie-auf-den-Markt-was-die-Produktivitaet-und-die-Bodenschonung-verbessert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-27 09:54:472026-02-27 09:54:47Yokohama-TWS führt neuen Mitas-Implementreifen mit VF-Technologie ein
Yokohama-TWS führt neuen Mitas-Implementreifen mit VF-Technologie ein
Diese Woche hat Yokohama-TWS auf einer Fachmesse in den USA erstmals seine neue Mitas-Implementreifenlinie Terraguard präsentiert. Der Reifen sei vor allem durch seine VF-Technologie (Very High Flexion) gekennzeichnet, sodass er bei gleichem Fülldruck bis zu 40 Prozent mehr an Last tragen kann bzw. dieselbe Last bei einem entsprechend verringerten Fülldruck – was die Produktivität und die Bodenschonung verbessert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!