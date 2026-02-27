Yokohama-TWS führt neuen Mitas-Implementreifen mit VF-Technologie ein

Diese Woche hat Yokohama-TWS auf einer Fachmesse in den USA erstmals seine neue Mitas-Implementreifenlinie Terraguard präsentiert. Der Reifen sei vor allem durch seine VF-Technologie (Very High Flexion) gekennzeichnet, sodass er bei gleichem Fülldruck bis zu 40 Prozent mehr an Last tragen kann bzw. dieselbe Last bei einem entsprechend verringerten Fülldruck – was die Produktivität und die Bodenschonung verbessert.

