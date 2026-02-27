Reifen Stiebling will auch 2026 wieder Vereinsträume erfüllen

Auch in diesem Jahr will Reifen Stiebling wieder Vereinsträume wahr werden lassen. Im Rahmen der gleichnamigen Aktion, die bereits zum sechsten Mal stattfindet, sollen heuer fünf Vereine jeweils ein Gewinnbudget von 1.000 Euro erhalten. „Ob neue Trikotsätze, Trainingsgeräte, ein frischer Anstrich für Vereinsräume, technisches Equipment oder das soziale Miteinander im Verein – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des in Herne ansässigen Filialisten, der die Aktion in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit Dunlop Tyre Europe (hieß bis Anfang der Woche noch Falken Tyre Europe) veranstaltet. Jeder eingetragene Verein kann sich dazu noch bis Ende April bewerben, woraufhin eine Vorauswahl per Online-Voting und dann eine Juryentscheidung stattfinden. „Jeder einzelne Verein steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und ehrenamtlichen Einsatz. Genau dieses Engagement möchten wir mit unseren Vereinsträumen unterstützen“, betont Geschäftsführer Alexander Stiebling.