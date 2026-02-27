Kumho hat neue Regional-Lkw-Reifen im Markt und kündigt Winterreifen an

Wie es in einer Mitteilung heißt, hat Kumho Tire nun die Reifen seiner neuen KX-Multi-Performance-Serie für den Einsatz im Fern- wie auch im Regionalverkehr eingeführt, die der aus Südkorea stammende Hersteller im vergangenen Jahr erstmals auf Messen präsentiert hatte. Dazu gehören etwa der Lenkachsreifen KXA31, der aber auf allen Achsen einsetzbar ist, der KXD31 für die Antriebsachse sowie der KXT31 für die Trailerachse. Das Sortiment umfasst dabei immerhin 32 Dimensionen in 17,5, 19,5 und natürlich 22,5 Zoll, darunter auch Super-Single-Größen. Die Reifen K Regional XA31 und K Regional XD31 zeichneten sich unter anderem durch sogenannte 3D-Interlocking-Lamellen aus. Diese sollen „für hervorragende Traktion, starkes Bremsvermögen und präzises Handling“ sorgen. Auch die sogenannte RevealiX-Rillentechnologie soll zur Leistungsfähigkeit der beiden Profile beitragen, und zwar insbesondere über die „optimierte Wasserableitung“. Dem Hersteller zufolge plane man im Laufe dieses Jahres außerdem die Einführung eines neuen Winterreifens der KX-Multi-Performance-Serie. Der Reifen, der als K Winter WT31 bzw. KWT31 in den Markt kommen soll, werde zunächst in 385/65 R22,5 164K (ab Juni) und in 445/45 R19,5 160K (ab September) angeboten.