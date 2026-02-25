Nokian Tyres erhält LEED-Zertifizierung für Nachhaltigkeit seines Fabrikgebäudes

Am 1. Juli 2024 hat Nokian Tyres in seinem neuen Werk im rumänischen Oradea den ersten Reifen aus der Backform gehoben und Anfang des Folgejahres auch die ersten vor Ort produzierten Reifen ausgeliefert, eine Charge Lkw-Reifen. Der Neubau war bereits in der Planungsphase als die erste kohlendioxidemissionsfreie Fabrik in der Reifenindustrie konzipiert. Diesem Alleinstellungsmerkmal folgend hat Nokian Tyres nun – ebenfalls als erstes Unternehmen der Branche weltweit – außerdem die LEED-v4-Gold-Zertifzierung für das Fabrikgebäude seines neuen Reifenwerks erhalten.

