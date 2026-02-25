Fußball mit Autos und Michelin als Offizieller Partner von Rocket League

Seit Jahren zählt Rocket League, von Epic Games vermarktet, mit den monatlich rund 100 Millionen Nutzern zu den erfolgreichsten Computerspielen weltweit. Kurz gesagt, bei Rocket League geht’s darum, Fußball mit Autos zu spielen. Nun ist Michelin Offizieller Partner der Rocket League Championship Series 2026 (RLCS) geworden und soll anlässlich der Events der Serie „hochkarätige Auftritte“ erhalten. Die Partnerschaft war vergangene Woche anlässlich des RLCS-Boston-Major-Turniers bekannt gegeben worden, bei dem immerhin 354.000 US-Dollar an Preisgeldern unter den 16 teilnehmenden internationalen Teams ausgezahlt wurden. Laut Michelin gehe es dabei nicht nur um ein Sponsoring, eine Partnerschaft, sondern man erwecke „das Universum von Michelin mit neuen, bedeutungsvollen und immersiven Erlebnissen zum Leben“.