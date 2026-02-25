Ausrichter der Messe zufrieden mit dem Retro-Classics-Jubliläum

Bei ihrem 25-jährigen Jubiläum hat die Retro Classics am vergangenen Wochenende bzw. an den vier Tagen vom 19. bis zum 22. Februar nach Veranstalterangaben 83.000 Besucher auf das Gelände der Messe Stuttgart gelockt. Dort konnten sie sich in sieben Hallen, dem Eingang Ost und dem Atrium rund 2.800 Fahrzeuge aus mehr als einem Jahrhundert Automobilgeschichte erleben. Besonders zufrieden zeigt sich die Retro Messen GmbH als Ausrichter der Veranstaltung über einen gestiegenen Anteil internationaler Gäste – allen voran aus der Schweiz, Österreich und Frankreich. „Die Stimmung war geprägt von Begeisterung, intensiven Fachgesprächen und reger Kauflaune – nicht zuletzt im beliebten Einsteigermarkt, der mit Klassikern unter 10.000 Euro besonders viele neue und junge Enthusiasten ansprach“, so das Unternehmen. Auch der vergrößerte kostenfreie Oldtimerparkplatz mit über 500 Fahrzeugen auf P27 am Eingang West sei sehr gut angenommen worden, während – wie es weiter heißt – der Besuch von Friedrich Merz im Rahmen eines Stuttgart-Aufenthalts Bundeskanzlers „die überregionale Bedeutung der Veranstaltung“ noch zusätzlich unterstrichen habe.