„Agri Nova“ der Marke Alliance rollt in den Markt

Die seit der Übernahme der Alliance Tire Group (ATG) zu Yokohama zählende Landwirtschaftsreifenmarke Alliance hat einen neuen Diagonalreifen für leichte bis mittelschwere Traktoren vorgestellt. Das „Agri Nova“ genannte Profil ist Anbieteraussagen zufolge auf Produktivität und Haltbarkeit ausgelegt. Wie noch ergänzt wird, erfülle es die vielfältigen Anforderungen der modernen Landwirtschaft, wobei in diesem Zusammenhang Dinge wie hohe Traktion, ein verbesserter Fahrkomfort sowie eine „hervorragende Ästhetik und lange Lebensdauer“ aufgezählt werden. „Wir bei Alliance setzen konsequent auf die Entwicklung innovativer Lösungen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden“, so Dyutiman Chattopadhyay, Chief Technology Officer bei Yokohama-ATG. „Die Markteinführung des ‚Agri Nova‘ ist ein Beweis für unser Engagement, hochmoderne Traktorreifen zu liefern, die sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße Höchstleistungen ermöglichen“, ergänzt er.

