Retro Classics feiert silbernes Jubiläum mit zahlreichen Sonderschauen
Vom 19. bis 22. Februar 2026 öffnet die Retro Classics zum 25. Mal ihre Tore in Stuttgart – und feiert ihr silbernes Jubiläum mit einer Mischung aus Historie, Leidenschaft und Fahrkultur. Wie der Veranstalter verspricht, werden einige Sonderschauen zu sehen sein.
