TyreSystem baut sein Nfz-Sortiment weiter aus

TyreSystem will seine Kunden nicht nur über den persönlichen Kontakt von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. Auch die verschiedenen Services sowie „die große Warenvielfalt“ sollen den Unterschied machen, wie es dazu vonseiten der RSU GmbH heißt, der Betreiberin des B2B-Onlineportals. So bietet TyreSystem nicht nur im Pkw-, sondern auch im Nfz-Bereich vorkonfigurierte Kompletträder an.

