Kronprinz Germany ist nach Accuride-Insolvenz „erfolgreich“ zurück im Markt

Pünktlich zum neuen Jahr hat die neu gegründete Kronprinz Germany GmbH zum 6. Januar 2026 erfolgreich ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Die Insolvenz des Produktionsstandortes in Solingen – zuvor durch Accuride Wheels betrieben – ist beendet. Kronprinz-Kunden könnten seither „in bekannter Qualität ‚Engineered in Germany‘ beliefert“ werden, wie es dazu in einer Mitteilung von Kronprinz Germany heißt; der Weg „in eine erfolgreiche Zukunft“ für Europas führenden Lieferanten für Nutzfahrzeugräder aus Stahl oder Aluminium sei damit frei. Neuer Eigentümer der Kronprinz Germany GmbH ist unterdessen die Qiandu Group, ein Investorenkonsortium mit Sitz in Hongkong, das sich auf den Automobilsektor – insbesondere Felgen und Reifen – spezialisiert hat. Damit steht hinter Kronprinz nun „ein strategischer Partner“, der im weltweiten Markt für Nutzfahrzeugräder vernetzt ist und sein Portfolio „aktiv auf die Bedarfe des Marktes“ einstellt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen