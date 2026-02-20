Pragmatismus als Strategie: André Küke über den Wandel durch „die Chinesen“

Die Jahre 2021 und 2022 waren Ausnahmejahre. In ihnen konnte fast jeder auf dem hiesigen Lkw-Reifenmarkt fast alles verkaufen, sofern er denn die Ware dazu hatte. Doch diese Sonderkonjunktur konnte nur kurzzeitig darüber hinwegtäuschen, dass sich der Markt in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Dieser Wandel – hauptsächlich befördert durch Hersteller aus Asien, vornehmlich durch die aus China – setzt Premium- und Qualitätsmarken wie auch Runderneuerte zunehmend unter Druck. Dieser Trend wird sich fortsetzen und erfordert Anpassungsfähigkeit auf den verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette, auch auf Ebene des Reifengroßhandels. „Unser Geschäftsmodell richtet sich zunehmend auf das Budgetsegment aus“, sagt André Küke folglich und skizziert sein Unternehmen im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG als Begleiter eines Trends und gleichzeitig als „spezialisiert auf Premiumreifen“. Ein Gespräch über „die Chinesen“.

