Insolvenzverfahren für die Accuride-Betriebe in Solingen und Ronneburg eröffnet

Die Accuride Wheels Europe & Asia GmbH hatte am 5. Februar 2025 den Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens am zuständigen Amtsgericht Wuppertal für die beiden Werke Solingen und Ronneburg gestellt. Am 1. Mai 2025 hat das Amtsgericht Wuppertal das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Frankfurter Sanierungsexperte Rechtsanwalt Dr. Jan Markus Plathner von der bundesweit tätigen Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt, der bereits im vorläufigen Verfahren tätig war. Während in Solingen der Geschäftsbetrieb weiterläuft, wird das Werk in Ronneburg abgewickelt.

