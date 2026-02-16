Delticom erwartet für 2025 nun doch einen geringeren Jahresumsatz

Mitte November, als die Delticom AG die ersten drei Quartale des vergangenen Geschäftsjahres bilanzierte, hatte der Onlinereifenhändler „auf Basis des hohen Umsatzes in den ersten neun Monaten und den Abverkäufen im Oktober eine Hochrechnung für das Gesamtjahr“ die Umsätze betreffend veröffentlicht. Entsprechend dieser Hochrechnung hatte das Unternehmen seine Umsatzprognose von bis dahin 470 bis 490 Millionen Euro für das Gesamtjahr auf 490 bis 510 Millionen Euro angehoben. Wie Delticom nun mitteilt, war diese noch oben hin korrigierte Prognose augenscheinlich zu positiv ausgefallen, soll der Umsatz für das zurückliegende Geschäftsjahr doch „auf Basis jetzt vorliegender vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen“ bei 479 Millionen Euro liegen. „Der Einfluss sich verstärkender Sondereffekte, drohender Zölle auf chinesische Reifen und die beginnende Kaufzurückhaltung wurden hier unterschätzt“, erklärt Delticom. Das operative EBITDA für das Gesamtjahr erwarte man unterdessen „am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 19 bis 21 Millionen Euro“.