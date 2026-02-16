Bridgestone kann EMEA-Rendite 2025 auf Dreijahreshoch steigern

Bridgestone hat Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres gezogen. Wie der japanische Reifenhersteller heute mitteilt, verharrten die Umsätze 2025 auf Vorjahresniveau bei 4,43 Billionen Japanische Yen (24,44 Milliarden Euro). Unterdessen konnte Bridgestone aber seinen operativen Gewinn steigern, und zwar um 2,2 Prozent. Daraus ergibt sich folgerichtig auch eine verbesserte Umsatzrendite, die nun bei 11,1 Prozent steht. Die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) entwickelte sich unterdessen besser als der Gesamtkonzern, dies allerdings von einem niedrigeren Niveau aus. So machte der operative Gewinn in EMEA mit einem Plus von 42,3 Prozent zwar einen enormen Satz. Da die EMEA-Umsatzrendite 2024 allerdings bei nur 3,6 Prozent stand, steht diese Kennziffer nun immer noch nur bei unterdurchschnittlichen 5,0 Prozent; dennoch bleibt die überdurchschnittliche Entwicklung in der Region festzuhalten, deren Rendite seit 2022 nicht mehr dieses Niveau erreicht hatte.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.