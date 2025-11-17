Delticom-Gruppe verdoppelt Fehlbetrag gegenüber Vorjahr – Hoffnung auf Winter

Die Delticom-Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 343 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von 7,7 Prozent entspricht. Das dritte Quartal für sich genommen lag unterdessen – wie im vergangenen Jahr – bei einem Umsatz von 107 Millionen Euro. Gleichzeitig gab das EBITDA von Januar bis einschließlich September deutlich nach, und zwar um 26 Prozent auf jetzt 6,3 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 1,8 Prozent entspricht (Vorjahr: 2,7 Prozent), berichtet der Onlinehändler, der „dank einer hohen Flexibilität“ das Angebot in seinen Onlineshops „auf ein verändertes Nachfrageverhalten aufgrund der konjunkturellen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen in Europa adjustieren“ konnte. Im Berichtszeitraum erzielte Delticom dabei einen Fehlbetrag von 3,2 Millionen Euro, nachdem bereits im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro (negativ) aufgelaufen war.

