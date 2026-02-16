Continental launcht nun auch den Trailerreifen seiner neuen Hybrid-Familie

Continental komplettiert mit dem neuen Trailerreifen Conti Hybrid HT 5 seine Hybrid‑Reifenfamilie der fünften Generation für den regionalen Gütertransport. Flottenbetreiber erhielten damit ab sofort eine technisch konsistente Lösung für die Lenk-, Antriebs- und Trailerachsen, ausgelegt auf die täglichen Anforderungen des Verteilerverkehrs – von Innenstadtstrecken über Autobahnen bis hin zu kurzen On-/Offroadstrecken. „Wir haben den neuen Conti Hybrid HT 5 speziell für Flotten entwickelt, die täglich den hohen Anforderungen des regionalen Verteilerverkehrs standhalten müssen“, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Produktentwicklung für Bus- und Lkw‑Reifen bei Continental. Dazu gehören Situationen wie häufiges Anfahren, Bremsen, Rangieren im engen Straßenumfeld, Kurvenfahrten und unterschiedliche Beladungszustände. „Der Conti Hybrid HT 5 vereint Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit und unterstützt einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb unter wechselnden Bedingungen.“

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen