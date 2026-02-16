Continental launcht nun auch den Trailerreifen seiner neuen Hybrid-Familie
Continental komplettiert mit dem neuen Trailerreifen Conti Hybrid HT 5 seine Hybrid‑Reifenfamilie der fünften Generation für den regionalen Gütertransport. Flottenbetreiber erhielten damit ab sofort eine technisch konsistente Lösung für die Lenk-, Antriebs- und Trailerachsen, ausgelegt auf die täglichen Anforderungen des Verteilerverkehrs – von Innenstadtstrecken über Autobahnen bis hin zu kurzen On-/Offroadstrecken. „Wir haben den neuen Conti Hybrid HT 5 speziell für Flotten entwickelt, die täglich den hohen Anforderungen des regionalen Verteilerverkehrs standhalten müssen“, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Produktentwicklung für Bus- und Lkw‑Reifen bei Continental. Dazu gehören Situationen wie häufiges Anfahren, Bremsen, Rangieren im engen Straßenumfeld, Kurvenfahrten und unterschiedliche Beladungszustände. „Der Conti Hybrid HT 5 vereint Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit und unterstützt einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb unter wechselnden Bedingungen.“
