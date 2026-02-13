Giti-Tire-Werke sind erstmals ISCC-Plus-zertifiziert – „Meilenstein“

Erstmals hat Giti Tire ISCC-Plus-Zertifizierungen erlangt. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, seien die somit zertifizierten Werke in Fujian sowie in Anhui (beide in China) zentrale Produktionsstätten für den Hersteller, wenn es um die Versorgung des europäischen Marktes mit Reifen geht. Die ISCC-Plus-Zertifizierung – das Kürzel steht für International Sustainability and Carbon Certification – ist ein weltweit anerkanntes System zur Zertifizierung von nachhaltigen, kreislauffähigen und biobasierten Rohstoffen und gilt in der Reifen- und Automobilbranche als eines der wichtigsten Instrument, um den Einsatz von nachhaltigen Materialien in der Produktion nachzuweisen. In seinem Nachhaltigkeitsbericht 2024 hatte Giti Tire seine aktuellen Nachhaltigkeitsziele noch einmal betont und erklärt, bis 2050 Net-Zero (Netto-Null) erreichen zu wollen, also ein Gleichgewicht zwischen den produzierten Treibhausgasemissionen und den der Atmosphäre entzogenen Emissionen. „Die ISCC-Plus-Zertifizierung stellt einen Meilenstein auf unserem Nachhaltigkeitsweg dar und stellt uns auf eine Stufe mit den Premiumanbietern unserer Branche“, betont dazu Dr. Pang Chong-Hau, Chief Sustainability Officer (CSO) des Reifenherstellers.