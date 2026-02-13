Aumovio Aftermarket setzt ATE-Qualität mit neuer Imagekampagne in Szene

Seit dem Spin-off des Continental-Unternehmensbereichs Automotive im vergangenen Herbst, der seither als Aumovio im Markt agiert, ist auch das Geschäft mit der Bremsenmarke ATE dort angegliedert. Nun haben die neuen Eigentümer eine Aftermarket-Imagekampagne gestartet, mit der Werkstätten und Fachhändler gezielt ansprechen und von der Qualität der Produkte überzeugen möchte. Enno Straten, Geschäftsführer Aumovio Aftermarket, erklärt dazu: „Die Bremstechnologien von ATE gehören zum Besten, was es am Markt gibt. Markante Motive machen deutlich: Das Zusammenspiel aus Premiumqualität und meisterlichem Kfz-Handwerk sorgt für ein Plus an Sicherheit und Vertrauen auf der Straße.“ Der Claim der Kampagne: „Meisterwerk. Wenn Können auf Qualität trifft“.