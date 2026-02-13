Rico aus Koblenz: Runderneuerung, die dem Kunden gefallen muss

Wer viel mit Runderneuerern spricht wie wir von der NEUE REIFENZEITUNG, kennt den Grundton von Unterhaltungen zum Markt: Nachfrage mau, überall Konsolidierung, „die Chinesen“, und dann die Kosten… Aber es gibt eben auch solche, die die Herausforderungen des Marktes annehmen, als das, was sie sind: als Herausforderungen des Marktes, die es zu händeln gilt, und nicht als Urteil. Einer dieser Menschen ist Uwe Richter. Der geschäftsführende Gesellschafter von Rico Runderneuerung in Koblenz kennt die Branche aus dem Effeff, ist seit 46 Jahren im Geschäft und ein grundzufriedener Mann. Vor allem, weil er weiß, dass es auch bei einer wechselvollen Unternehmensgeschichte immer irgendwie weiter geht, solange die Menschen im Betrieb mit Motivation und langjähriger Fachkenntnis bei der Sache sind und dadurch Qualität ermöglichen; so etwas setze sich bei Kunden stets durch, betont Richter im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG.

