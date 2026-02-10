https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Bridgestone-launcht-Blizzak-IcePeak-mit-Enliten.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-10 11:57:302026-02-10 11:57:30US-Premiere: Bridgestone rollt den Blizzak IcePeak mit Enliten-Technologie aus
US-Premiere: Bridgestone rollt den Blizzak IcePeak mit Enliten-Technologie aus
Bridgestone bringt im Mai 2026 den neuen Winterreifen Blizzak IcePeak auf den US-amerikanischen Markt. Das Modell wurde speziell für Pkw, SUVs und Pick-ups entwickelt und wird in 107 Dimensionen (14 bis 22 Zoll) erhältlich sein.
Die Enliten-Technologie sorge für eine höhere Laufleistung und „einen deutlich reduzierten Rollwiderstand und damit besseres Kraftstoffeffizienz“. Dank der patentierten MultiCell-Technologie und einem neuen Profildesign mit 3D-Lamellen biete der Reifen verkürzte Bremswege. Er trägt sowohl das 3PMSF-Symbol (Schneeflocke) als auch die „Ice-Grip“-Kennzeichnung nach ISO-Standard. Im Vergleich zu Referenzreifen erziele der IcePeak eine um mindestens 18 Prozent bessere Bremsleistung auf Eis.
