https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Orca-web.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-10 10:55:492026-02-10 10:55:49Expansionskurs im Schwarzwald: Proline akquiriert Orca Wheels
Expansionskurs im Schwarzwald: Proline akquiriert Orca Wheels
Schon seit 2023 kooperieren Proline und Orca Wheels. Jetzt hat der Räderhersteller aus Freudenstadt die Aktivitäten des Karlsdorfer Start-ups zu 100 Prozent übernommen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!