Lediglich bei Bussen und Transportern ist Deutschland besser als der EU-Markt

Das Gute am zurückliegenden Jahr aus Sicht der Nutzfahrzeughersteller und aller, die an dem Markt wirtschaftlich in irgendeiner Form beteiligt sind: Es ist vorbei. Wie der Herstellerverband ACEA in einer Mitteilung schreibt, gingen 2025 die Neuzulassungen von Transportern bis 3,5 Tonnen sowie von Nutzfahrzeugen ab 3,5 Tonnen EU-weit deutlich zurück, und zwar um 8,8 respektive 6,2 Prozent. Lediglich der Busmarkt sendete dem Verband zufolge einen Lichtblick mit einem Zulassungsplus von immerhin 7,5 Prozent. Wie die ACEA bilanziert, seien solche Zahlen „ein klares Zeichen eines harten ökonomischen Umfeldes“, das sich insbesondere in den großen Schlüsselmärkten der EU wie etwa auch in Deutschland zeigte.

