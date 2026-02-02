Linglong untermauert Europa-Ambitionen beim Winterevent in Österreich

Sie sind gekommen, um zu bleiben war schon der Tenor der chinesischen Reifenmarke Linglong Tire auf einem Event des Reifengroßhändlers BaRo aus Hamburg im vergangenen Jahr. Dieses Statement wollte der Hersteller der Marke Shandong Linglong jetzt mit seinem ersten Kundenevent in Österreich untermauern. Rund 35 europäische Reifenhändler hatte das Unternehmen zur Winter Experience 2026 eingeladen. Auf die sportlichen Toyota GR Yaris und Supra Modelle waren die „Linglong Sport Master Winter“-Reifen aufgezogen. Es sind die im Sommer 2025 umbenannten „Grip Master Winter“-Reifen, die auf der Tire Cologne 2024 gelauncht wurden. Mit ihnen ging es sieben Stunden rund im Winterfahrpark im Thomatal. Driften war das Thema des Tages. „Wir wollen unseren Händlern aber zeigen, dass wir neben unseren guten Produkten auch mehr zu bieten haben. Wie etwa die Entwicklung und Produktion in Deutschland, zahlreiche OE-Freigaben, hohe Marketinginvestitionen in die Marke sowie die Dreifachgarantie“, so Vincent Lui, Global Marketing Manager Linglong.

