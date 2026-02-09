Michelin übernimmt mit Flexitallic weiteres US-Unternehmen

Seit Längerem bereits forciert Michelin seine Diversifizierung unter der „In-Motion“-Strategie und hatte dementsprechend erst kürzlich zwei US-amerikanische Anbieter von Verbundwerkstoffen übernommen. Jetzt folgt ein weiteres US-Unternehmen. Wie Michelin dazu in einer Mitteilung schreibt, plane der französische Reifenhersteller die Übernahme von Flexitallic.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen