Michelin übernimmt mit Flexitallic weiteres US-Unternehmen
Seit Längerem bereits forciert Michelin seine Diversifizierung unter der „In-Motion“-Strategie und hatte dementsprechend erst kürzlich zwei US-amerikanische Anbieter von Verbundwerkstoffen übernommen. Jetzt folgt ein weiteres US-Unternehmen. Wie Michelin dazu in einer Mitteilung schreibt, plane der französische Reifenhersteller die Übernahme von Flexitallic.
