Nexen Tire eilt von Umsatzrekord zu Umsatzrekord – Leicht fallende Erträge

Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte Nexen Tire erneut wachsen und damit bereits das fünfte Jahr in Folge einen neuen Umsatzrekord melden. Wie es dazu in dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht heißt, stiegen die Umsätze auf immerhin 3,2 Billionen Koreanische Won (1,82 Milliarden Euro) und damit um zwölf Prozent an. Mit diesem starken Wachstum konnten die Erträge unterdessen nicht ganz mithalten, gab der operative Gewinn doch leicht um einen Prozent nach, was zwangsläufig zu einer etwas stärkeren Verringerung der Umsatzrendite von 6,0 auf jetzt 5,3 Prozent führte. Der Jahresüberschuss des in Südkorea beheimateten Herstellers hingegen stieg um beinahe ein Fünftel mehr als deutlich. Besonders zum Wachstum beitragen konnte unterdessen das Nexen-Tire-Werk in Tschechien, wo der Output nach jüngsten Kapazitätserweiterungen deutlich hochgefahren werden konnte; der Hersteller habe aber gleichzeitig auch „stärkere Vertriebskapazitäten“ geschaffen. Bei Nexen Tire in Europa betonte man, dass entsprechende Ergebnisse „trotz eines unsicheren Marktumfelds“ erzielt werden konnten.

